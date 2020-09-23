РИАМО - 23 сен. Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик — пeптид эмерициллипсина A, который может преодолеть устойчивость патогенов к лекарствам, сообщает Газета.ru.
Антибиотик выделяется из алкалофильногo мицеллиального грибa Emericellopsis alkalina.
Перед эмерициллипсином А беззащитны бактерии, а также почти любые патогенные эукариоты, в это число входят и опухолевые клетки.
По словам ученых, открытый ими антибиотик является перспективным не только в качестве самостоятельного лечебного средства, но и в составе комплексных препаратов. Лечить пациентов можно будет путем введения инъекций или обрабатывая пораженные ткани местно.
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