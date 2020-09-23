РИАМО - 23 сен. Биолог и агроном Михаил Воробьев дал советы любителям арбузов по заготовке сочных плодов на зимний сезон.
Арбузные развалы в России обычно закрываются в конце сентября, поэтому любителям бахчевых ничего не остается, кроме как ждать следующего лета. Примечательно, что некоторые пробуют купить недозрелый арбуз и дать ему «дойти» в тепле, однако такой эксперимент обречен на неудачу.
«В отличие от дынь, арбузы не могут дозревать — они либо протухнут, либо сразу перезреют. У перезрелых арбузов семена полностью вызревают, мякоть становится дряблой, невкусной, расслаивается», — сказал Воробьев в интервью радио Sputnik.
Тем, кто хотел бы почувствовать вкус арбуза поздней осенью или зимой, агроном посоветовал замораживать арбузные ломтики или делать арбузный мед.
Чтобы сделать арбузный мед, нужно отжать сок с помощью соковыжималки или с помощью обычного дуршлага, довести его до кипения, снять пену, а потом аккуратно упаривать до состояния сиропа.
По словам специалиста, арбузы можно также мариновать. Маринад нужен обычный, как для огурцов и помидоров, — соль, сахар и уксус.
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