РИАМО - 23 сен. Экспозиция Москвы на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) в Нижнем Новгороде посвящена технологиям искусственного интеллекта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Ежегодная конференция открылась 22 сентября, мероприятие продлится три дня. На московском стенде также представлена информация о специальном правовом режиме для развития технологий искусственного интеллекта, который начал действовать в мегаполисе в июле.

«Москва – и столица, и технологический центр России. У нас аккумулирован достаточный опыт по внедрению самых современных решений, в том числе на базе искусственного интеллекта. Специальный правовой режим даст разработчикам больше возможностей для тестирования и апробации их проектов», - отметила заместитель Мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Это касается, например, беспилотных автомобилей, а также новейших технологий в медицине и других областях, которые невозможно использовать без правовой базы.

В сфере разработки ИИ-решений в Москве задействованы порядка 400 организаций. Их решения активно применяются как в частных проектах, так и в городских. Один из примеров, представленных на стенде Москвы в рамках ЦИПР-2020, – голосовой помощник Общегородского контакт-центра. Он обрабатывает около 60% от общего числа поступающих звонков и консультирует москвичей по широкому кругу вопросов.

Также посетители конференции могут узнать о бесплатной городской сети Wi-Fi в Москве, без которой трудно представить внедрение искусственного интеллекта. Кроме того, экспозиция рассказывает о Московском инновационном кластере, который будет сотрудничать с одним из ведущих технокластеров Китая - пекинским научным парком «Чжунгуаньцунь».