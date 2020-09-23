РИАМО - 23 сен. В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов, общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших <… > продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 240 352», — сказала Ракова.

После лечения медики проводят пациентам специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие в организме Covid-19. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Те, кто вылечился от коронавирусной инфекции, могут сдать плазму или стать соцволонтерами для помощи тем, кто еще лечится от инфекции на дому.

В Москве за сутки умерли 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.