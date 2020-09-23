РИАМО - 23 сен. Акции российской IT-компании «Яндекс» на Московской бирже выросли до 4,9 тысячи рублей за штуку после информации о возможной покупке Тинькофф банка, сообщает kp.ru.

«Согласно данным торгов, рост составил 8,22%, что является максимумом с 8 сентября 2020 года на фоне сообщений о покупке «Яндексом» TCS», — говорится в материале.

Ранее СМИ сообщили, что «Яндекс» может провести сделку по покупке TCS Group, в которую входит Тинькофф банк.

Размер сделки, по предварительным данным, составит порядка 5,5 миллиардов долларов. Если она произойдет, то это будет крупнейшая сделка на российском рынке за последние годы.

Акционеры TCS Group Holding — бизнесмен Олег Тиньков (40,4%, голосующая доля – 87%), менеджмент компании (6,5%), остальные акции находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.​