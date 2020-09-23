РИАМО - 23 сен. На Ореховом бульваре в районе Зябликово открылась межрегиональная круглогодичная ярмарка, где можно купить сезонные фрукты, овощи, рыбу, мясо и другие продукты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ярмарка работает ежедневно с 09:00 до 20:00 с перерывом на санитарное обслуживание по понедельникам.

«Горожане могут купить разнообразную сезонную сельскохозяйственную продукцию как небольших фермерских хозяйств и предпринимателей, выращивающих продукцию на своих подсобных участках, так и крупных предприятий», — сказал министр правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что ярмарки давно очень популярны у москвичей, поэтому покупать сельхозпродукцию у производителей стало традицией.

Всего в городе на текущий момент открыто 120 различных ярмарок — это почти 3,5 тысячи торговых мест. Среди них 82 ярмарки выходного дня, четыре региональные ярмарки и 34 межрегиональные ярмарки. До конца года планируется открыть еще восемь межрегиональных ярмарок.