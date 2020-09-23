РИАМО - 23 сен. В Роспотребнадзоре рассказали, что если человек носит маску, то вероятность заражения респираторными инфекциями уменьшается в 1,8 раза, сообщает ТАСС.

Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провел исследование в рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и Covid-19 в межэпидемический период».

«Установлено, что среди лиц, использовавших средства индивидуальной защиты, количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто их не использовал», — говорится в материале.

При ношении маски риск заражения снижается в 1,8 раза, а при ношении перчаток — в 1,3 раза.

В ведомстве напомнили, что ношение маски рекомендовано при поездках в транспорте и при посещении мест общественного пользования — кафе, торговых центров и так далее. Обязательно носить маску нужно при уходе за больными. При этом использовать одноразовую маску повторно нельзя.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.