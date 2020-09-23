РИАМО - 23 сен. Статус промышленного комплекса, присвоенный 56 столичным предприятиям, дает им возможность экономить около 2,2 миллиарда рублей в год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За последние пять лет совокупный объем инвестиций промышленных комплексов города превысил 36,2 миллиарда рублей, при этом общая ежегодная экономия всех промкомплексов Москвы составляет около 2,2 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что на данных предприятиях работают почти 65 тысяч человек, а сэкономленные средства позволяют предприятиям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта.

Очередным предприятием, которое получило статус промышленного комплекса, стал завод измерительных приборов «Вика Мера». Ранее этот статус получили производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов «Бакор» и разработчик и поставщик корректируемых управляемых авиабомб для фронтовой авиации, компания «Регион».

По мнению руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, статус промышленного комплекса позволит этим трем предприятиям экономить почти 125 миллионов рублей ежегодно. А совокупный объем инвестиций данных компаний в городскую промышленность за последние пять лет превысил 3,3 миллиарда рублей. ​