РИАМО - 23 сен. В столичном Главархиве открылся новый читальный зал научно-справочной библиотеки, который предоставит посетителям расширенные возможности для работы с информацией, сообщается на официальном сайте мэра города.

Зал находится на улице Профсоюзная, дом 80. Он оснащен новой мебелью, компьютерами и многоуровневым освещением.

«Теперь посетители могут самостоятельно находить ряд справочных изданий, которые раньше им предоставляли только сотрудники архива. Со своего рабочего места можно не только искать литературу из основного книгохранилища с помощью электронного каталога, но и просматривать в оцифрованном виде газеты XIX–XX веков, а также работать с загруженными в базу делами из основных архивных фондов», — говорится в сообщении.

В новом читальном зале соблюдаются все меры санитарной безопасности. Компьютеры расставлены на большом расстоянии друг от друга, а помещение дезинфицируют и проветривают.

В Главархиве Москвы можно работать еще в трех читальных залах, у каждого из которых есть своя специализация.

Все читальные залы работают по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам с 12:00 до 20:00 и по пятницам с 09:30 до 15:00.