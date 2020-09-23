РИАМО - 23 сен. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования, развернутых в поликлиниках и стационарах столицы, может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор, у потенциальных участников исследования берут на анализ мазки и кровь, их проверяют на наличие Covid-19 и антител, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К нам на вакцинацию приходят разные люди — мужчины и женщины, молодые и пожилые. Могу лишь отметить, что в основном это работающие или учащиеся люди, ведущие активный образ жизни, которые ездят на общественном транспорте и общаются с другими людьми», - сказала врач-пульмонолог, сотрудница городской клинической больницы №23 имени И.В. Давыдовского Надежда Бердникова.

У желающих принять участие в исследовании возьмут мазки и кровь, проверят их на наличие коронавирусной инфекции и антител.

В исследовании не участвуют люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, то есть те, у кого в крови обнаружат антитела с показателем IgG выше 10.

Перед прохождением процедуры пациенты сдают анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, проходят экспресс-тесты на беременность, содержание алкоголя и наркотиков в крови. При хотя бы одном положительном результате кандидат исключается из исследований.

Еще одной причиной отказа является сделанная ранее прививка от гриппа, так как перерыв между вакцинациями должен составлять минимум 30 дней

Результаты анализов будут готовы через два-три дня, после чего состоится разговор с врачом. Прививку делают в плечо. После нее пациент остается в поликлинике еще как минимум на полчаса, чтобы в случае ухудшения самочувствия получить оперативную помощь.

С этого момента за участниками исследования наблюдают дистанционно. Пациент может в любое время связаться с врачом.

«Вакцина обладает высокой иммуногенностью — способностью формировать надежную иммунную защиту против Covid-19. При этом она не содержит вируса в ослабленной форме или белковых молекул. В ней есть лишь маленькая часть гена коронавируса, на которую и должны откликнуться антитела и сформировать длительный иммунитет. От прививки заболеть коронавирусом нельзя, даже в легкой форме», — рассказала Бердникова.

Принять участие в исследовании могут граждане России с московским полисом ОМС старше 18 лет. Желающие принять участие в исследовании вакцины от коронавирусной инфекции должны оставить заявку на специальной странице на официальном сайте мэра Москвы.

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Текстовая трансляция

23 СЕНТЯБРЯ

- В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавируса выздоровели 1226 пациентов. Общее число выздоровевших в городе превысило 240 тысяч.

- Маска снижает вероятность заражения инфекциями почти в два раза, рассказали в Роспотребнадзоре. При ношении перчаток риск заражения снижается в 1,3 раза.

- В столице проходит финальный этап исследования вакцины от коронавируса. Сделать прививку от коронавируса в центрах исследования может любой желающий, заполнивший анкету и прошедший отбор.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5,1 тысячи человек с Covid-19.