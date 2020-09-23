РИАМО - 23 сен. В Коломенском округе полицейские задержали 26-летнего жителя Белгорода, подозреваемого в покушении на сбыт около 1,2 килограмма различных наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Автомобиль мужчины остановили инспекторы ДПС на 124-м километре трассы М-5. При проверке документов водитель заметно нервничал, тогда полицейские решили досмотреть его транспортное средство.

«В салоне машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли три пакета с порошкообразным веществом светлого цвета и 500 таблеток. <…> Изъятое в пакетах является мефедроном и амфетамином общей массой около 1,2 килограмма, а изъятые таблетки являются «экстази» — наркотическим средством МДМА», — сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.