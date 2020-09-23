РИАМО - 23 сен. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании управления ГИБДД в Одинцовском городском округе на улице Ямская, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Инцидент произошел 22 сентября.
«В службу 112 поступило анонимное сообщение о минировании здания УГИБДД МВД РФ по Одинцовскому городскому округу», — говорится в сообщении.
После получения информации об угрозе взрыва из здания эвакуировали 200 человек, полиция оцепила территорию.
Объект проверили кинологи. Подозрительных предметов они не обнаружили, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии