РИАМО - 23 сен. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании управления ГИБДД в Одинцовском городском округе на улице Ямская, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел 22 сентября.

«В службу 112 поступило анонимное сообщение о минировании здания УГИБДД МВД РФ по Одинцовскому городскому округу», — говорится в сообщении.

После получения информации об угрозе взрыва из здания эвакуировали 200 человек, полиция оцепила территорию.

Объект проверили кинологи. Подозрительных предметов они не обнаружили, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.