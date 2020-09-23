РИАМО - 23 сен. В столице начали благоустройство Московской аллеи, которая проходит по территории Петровского парка параллельно Ленинградскому проспекту, сообщается на сайте мэра столицы.

В настоящее время на аллее огородили строительные площадки, специалисты демонтируют старые покрытия и прокладывают кабельную канализацию, в которую перенесут все воздушные линии. Для пешеходов также обустроили пути обхода.

«Горожане используют Московскую аллею в качестве транзитной территории, совершая пересадки между разными видами транспорта или переходя с одной станции метро на другую. После того, как завершится ремонт, потоки людей распределятся более равномерно, аллея не будет перегружена. На площади возле станции метро «Динамо» обустроят новое общественное пространство для проведения городских праздников и фестивалей», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Основными проблемами данной территории являются отсутствие общественных пространств, зон отдыха, изношенное покрытие тротуаров и проезжей части.

Во время благоустройства приведут в порядок восемь лестничных маршей на площади около южного вестибюля станции «Динамо». Старое покрытие тротуаров заменят гранитной плиткой. Для мощения используют розовый гранит из Малышевского месторождения и темный амфиболит из Карелии. Тротуары в парковой зоне, расположенной рядом, замостят бетонной плиткой. Обновят и асфальт на проезжей части.

Кроме того, планируется установить 16 дополнительных уличных торшеров и заменить 30 фонарей.

Работы по благоустройству Московской аллеи планируется завершить до конца года. ​