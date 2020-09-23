РИАМО - 23 сен. Мотосезон лучше заканчивать, когда температура воздуха днем будет ниже 5 градусов, при таких погодных условиях падает сцепление с дорогой и продолжать поездки на байках становится опасно, сообщил РИАМО вице-президент Федерации мотоциклетного спорта России Игорь Комиссаров.

«Конечно, каждый мотоциклист будет ориентироваться по погоде. Существует такое негласное правило - если дневная температура падает ниже пяти градусов, то уже существует опасность для мотоциклистов и сезон лучше закончить», - сказал Комиссаров.

Он добавил, что при такой температуре недостаточно прогревается и резина, и асфальт, теряется сцепление с дорогой.

Главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова добавила, что дневная температура ниже пяти градусов тепла установится в Подмосковье в середине октября.

«Как правило, среднесуточная температура опускается ниже пяти градусов в районе 10 октября. Дневная температура ниже пяти градусов может установиться после 15 октября», - добавила Позднякова.