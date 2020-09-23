РИАМО - 23 сен. В Москве проведут квест «Я шагаю по паркам», в рамках которого участникам необходимо будет посетить 15 зон отдыха и сделать там фото, победителей ждут ценные призы, сообщается на сайте мэра столицы.

Для того, чтобы пройти задание, нужно прогуляться по паркам, найти указанные в задании достопримечательности или живописные места и сделать фото на их фоне. Затем снимки нужно опубликовать на своих страницах в соцсетях с хештегами #ЯшагаюПоПаркам и #МойРайон и поставить ссылку на страницу Мосгорпарка @mosgorpark.

«Это не только шанс что-то выиграть, но и прекрасная возможность узнать как можно лучше московские парки, побывать в тех уголках, где не приходилось бывать раньше», — сказали в пресс-службе Мосгорпарка.

К примеру горожане могут сфотографироваться в музее-усадьбе «Люблино», отыскать древний дуб в Измайловском парке, увидеть фонтан-василиск в саду имени Баумана и посмотреть на старинный трехарочный грот в парке «Кузьминки».

Победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Среди них разыграют призы: городской самокат, билеты на посещение самой высокой смотровой площадки и подарочный сертификат в один из магазинов спорттоваров.

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