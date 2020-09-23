РИАМО - 23 сен. Чтобы создать в доме «зеленую» крышу, на которой растения будут поглощать большую часть дождевой влаги, нужно начать с гидроизоляции, чтобы крыша не протекала, и правильно выбрать растения, сообщил РИАМО ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Артем Паршин.
В «Аптекарском огороде» 22 сентября открыли «Сад дождя» - экспозицию, посвященную роли дождевой воды в городе и современному подходу к управлению ливневыми стоками. «Сад дождя» включает в себя «зеленую» крышу, где растения поглощают большую часть влаги от дождя или снега, после чего излишки воды стекают в специальное углубление. Там находятся растения, которые любят избыточную влагу.
Он добавил, что также для создания «зеленой» крыши нужно понимать, выдержит ли конструкция нагрузку.
«На плоской кровле сделать подобную крышу проще простого. Чуть сложнее с наклонными. Там возникают тонкости технологии. В этом случае мат (последний слой «зеленой» крыши) будет иметь другую форму с учетом того, чтобы вода скапливалась при каждом подъеме», - отметил ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода».
По словам Паршина, сделать углубленный сад еще проще, достаточно правильно выбрать ландшафт и растения, которые растут в суровых условиях.
«Сад дождя» в «Аптекарском огороде» поможет убрать лишнюю влагу с концертной зоны сада и даже после обильного дождя люди смогут там комфортно себя чувствовать.
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