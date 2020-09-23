РИАМО - 23 сен. Чтобы создать в доме «зеленую» крышу, на которой растения будут поглощать большую часть дождевой влаги, нужно начать с гидроизоляции, чтобы крыша не протекала, и правильно выбрать растения, сообщил РИАМО ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Артем Паршин.

В «Аптекарском огороде» 22 сентября открыли «Сад дождя» - экспозицию, посвященную роли дождевой воды в городе и современному подходу к управлению ливневыми стоками. «Сад дождя» включает в себя «зеленую» крышу, где растения поглощают большую часть влаги от дождя или снега, после чего излишки воды стекают в специальное углубление. Там находятся растения, которые любят избыточную влагу.

«Сделать «зеленую» крышу у себя дома совсем не сложно. Достаточно ознакомиться с технологией в интернете. Самое главное — разобраться со слоеным пирогом (основа крыши, которая состоит из нескольких слоев - ред.). Важно начать с гидроизоляции, чтобы крыша не протекала. А дальше еще проще - грунт и дренажный слой», - сказал Паршин.

Он добавил, что также для создания «зеленой» крыши нужно понимать, выдержит ли конструкция нагрузку.

«На плоской кровле сделать подобную крышу проще простого. Чуть сложнее с наклонными. Там возникают тонкости технологии. В этом случае мат (последний слой «зеленой» крыши) будет иметь другую форму с учетом того, чтобы вода скапливалась при каждом подъеме», - отметил ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода».

По словам Паршина, сделать углубленный сад еще проще, достаточно правильно выбрать ландшафт и растения, которые растут в суровых условиях.

«Сад дождя» в «Аптекарском огороде» поможет убрать лишнюю влагу с концертной зоны сада и даже после обильного дождя люди смогут там комфортно себя чувствовать.