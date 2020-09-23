РИАМО - 23 сен. Участники московского акселератора для ИТ-компаний GoGlobal запустили продажи в 21 стране мира, среди которых США, Малайзия и Канада, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Программа GoGlobal была запущена весной силами Московского экспортного центра и «Акселератора ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив. Первый поток, который объединил 20 столичных ИТ-компаний, завершился в сентябре. Участие в акселераторе помогло им попасть на зарубежные рынки.

«Участники акселератора смогли с нуля запустить продажи в 21 стране — например, в США, Великобритании, Малайзии и Канаде. За три месяца они заключили контракты объемом больше 236 тысяч долларов, и это на новых для себя рынках. В ближайшее время у них планируется подписание соглашений еще на 638 тысяч долларов», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Участие в акселераторе включало изучение иностранных языков, настройку маркетинга для привлечения клиентов за рубежом и других бизнес-процессов. Итогом работы для ИТ-компаний стала сформированная экспортная стратегия на несколько лет вперед.

Как пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, всего в первом потоке хотели принять участие 364 компании, из которых были отобраны два десятка.

«До конца года состоится еще один поток акселератора», — добавил Фурсин.

Директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев отметил, что совместная с Московским экспортным центром программа дает хороший старт для развития бизнеса за рубежом и помогает компаниям избежать болезненных ошибок.