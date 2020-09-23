РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска почти 2 месяца ищут пропавшего Александра Богославского, сообщается в паблике «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».



«Пропал Богославский Александр Петрович, 58 лет, рабочий поселок Нахабино Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местонахождение мужчины неизвестно с 27 июля 2020 года.

Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Во что Богославский был одет в день пропажи — неизвестно.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру экстренных служб 112. Отряду «Лиза Алерт» нужна помощь добровольцев для поиска мужчины.