РИАМО - 23 сен. Пропавшую в Москве 12-летнюю школьницу нашли живой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Установлено местонахождение малолетней, которая пропала в центре Москвы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказала Иванова.

Инцидент произошел 21 сентября. Девочка ушла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, и домой не вернулась. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По данным СМИ, школьница оказалась дочерью известного дизайнера Надежды Славиной. Девочку искали столичная полиция и добровольцы.