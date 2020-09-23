РИАМО - 23 сен. В среду в Подмосковье и столице будет солнечно, температура поднимется до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 20 - плюс 22, по области — плюс 17 - плюс 22 градуса», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в среду благодаря антициклону будет тепло и солнечно. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха — 50%. При этом содержание кислорода в воздухе будет нормальным.

Погода будет комфортной даже для метеозависимых людей.