РИАМО - 22 сен. В период пандемии коронавируса 53% опрошенных жителей Подмосковья не изменили свои предпочтения при совершении покупок, при этом четверть респондентов стали чаще совершать покупки онлайн, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Еще 20% опрошенных потребителей стали чаще ходить в небольшие магазины и отдавать предпочтения продуктам с длительным сроком хранения», - говорится в сообщении.

Более 60% участников опроса считают, что после пика пандемии ассортимент и качество товаров остались неизменными, при этом 30% жителей Подмосковья отметили сокращение ассортимента товаров.

По мнению 50% опрошенных потребителей, уровень цен на продукты и услуги в Москве и Московской области одинаковый. 16% жителей считают, что цены в Подмосковье ниже, чем в столице, 27% считают, что в области уровень цен на товары и услуги выше московского.

В опросе «О ценах на товары и услуги в Московской области» принял участие 771 пользователь портала «Добродел». Исследование проводилось в августе-сентябре этого года.

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Текстовая трансляция

22 СЕНТЯБРЯ

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