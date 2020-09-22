РИАМО - 22 сен. В Москве остановили незаконные работы, которые проводили в доме бесплатных квартир с ремесленным училищем имени Прохоровых в Сыромятническом проезде, здание является памятником архитектуры конца XIX века, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Специалисты проводят административное расследование. Пользователю направили предписание на приостановку всех работ в здании.

«Пользователь попытался провести незаконный ремонт памятника архитектуры в Сыромятническом проезде. Ранее мы выдали ему разрешение на научно-исследовательские и изыскательские работы, результатом которых должен был стать проект реставрации», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты выяснили, что на трех этажах дома расчищают стены, демонтируют перегородки, подвесные потолки и напольное покрытие.

«Проводить такие работы без разрешения и согласованной документации строго запрещено», - подчеркнул Емельянов.