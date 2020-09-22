РИАМО - 22 сен. Более 300 нарушений чистоты за неделю устранили в Подмосковье благодаря работе административных комиссий, с начала года комиссии вынесли свыше 8,4 тысячи постановлений на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Все нарушения, выявленные на этой неделе, ликвидированы.

«В муниципалитетах с населением более 200 тысяч за текущий год лучше всего поработали административные комиссии (АТК) в Красногорске (устранено 570 нарушений), в Орехово-Зуеве (473), в Химках (262), в Сергиевом Посаде (227), в Мытищах (197), в Королеве (184)», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Солнечногорске устранили 869 нарушений, в Клину - 462, в Дмитрове - 288, в Серпухове - 233, в Электростали -150, в Ступине - 145.

Среди небольших муниципалитетов эффективнее всего с начала года работа проводилась в Талдоме, Дубне, Шаховской, Рузе, Луховицах, Ивантеевке.