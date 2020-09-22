РИАМО - 22 сен. Московская объединенная энергетическая компания упростила использование дистанционных клиентских сервисов – теперь при передаче данных приборов учета горячей воды для их подтверждения достаточно кода из СМС, говорится в сообщении пресс-службы МОЭК.

Квалифицированная электронная подпись понадобится только один раз, установка различных плагинов не требуется.

«Новая опция предназначена как для потребителей – юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, физических лиц – собственников нежилых помещений», - говорится в сообщении.

Сделано это для удобства больших организаций, где показания снимает один сотрудник, а сертификат электронной подписи выпущен на другого, например, руководителя.