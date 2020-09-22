РИАМО - 22 сен. С начала этого года в Сергиево-Посадском городском округе переселили 93 человека из 35 аварийных жилых помещений площадью около 1,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Совещание по вопросу расселения аварийного жилья в Сергиево-Посадском округе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» прошло во вторник в региональном министерстве строительного комплекса.

«Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено расселение 499 граждан из 204 аварийных помещений общей площадью более 8 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются по национальному проекту «Жилье и городская среда».