РИАМО - 22 сен. Старший оперуполномоченный 13-го отдела управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве Сергей Рытов стал свидетелем разбойного нападения на пенсионерку и немедленно задержал подозреваемого, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

В подъезде жилого дома на улице Академика Лаврентьева злоумышленник ударил пожилую женщину деревянной палкой по голове и похитил сумку. Нападавший бросился бежать из подъезда и попытался скрыться. Раненая женщина выбежала на улицу и начала звать на помощь.

«В это время неподалеку в свое нерабочее время на автомобиле проезжал подполковник полиции Сергей Рытов. Он услышал крики потерпевшей, остановил машину и без промедления последовал за подозреваемым. Полицейский догнал мужчину и задержал его, после чего сообщил о произошедшем коллегам территориального отдела полиции», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Задержанный признался в содеянном. Похищенное имущество изъяли.