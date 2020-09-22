РИАМО - 22 сен. Срок получения субсидии для бизнеса через региональный портал Госуслуг Подмосковья сократился почти на месяц, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оптимизация услуги по предоставлению субсидий для малого и среднего бизнеса на региональном портале Госуслуг дает возможность подмосковным предпринимателям на три недели быстрее получить частичную компенсацию затрат на оборудование, лизинг и на ведение бизнеса в социально значимых сферах», - рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Теперь срок предоставления услуги сокращен с 90 до 70 дней. Это удалось сделать за счет уменьшения административных процедур.

«При этом посещать другие ведомства или офисы МФЦ для подтверждения документов не нужно – услуга предоставляется полностью онлайн», – уточнил Рымар.

Воспользоваться сервисом можно на региональном портале Госуслуг Московской области в разделе «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимателей». В меню нужно выбрать услугу «Субсидии субъектам МСП в рамках реализации муниципальных программ» и указать муниципалитет.