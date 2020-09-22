РИАМО - 22 сен. Около 90 километров региональных и муниципальных дорог отремонтировали в подмосковном Раменском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

Работы провели на 44 муниципальных и 15 региональных дорогах. Ремонт региональной сети проведен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Всего в Раменском округе отремонтировано около 60 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью порядка 90 километров. На ремонт местных дорог было выделено более 157 миллионов рублей, из них около 150 миллионов – из Дорожного фонда Московской области», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Среди прочих, в Раменском округе отремонтировали Рыбхозное шоссе в деревне Поповка и участок Володарского шоссе вблизи деревни Еганово, а также участки Северного и Егорьевского шоссе.