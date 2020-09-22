РИАМО - 22 сен. Детские рисунки стали почтовыми открытками, посвященными 75-летию Победы, их выпустили лимитированным тиражом, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

19 сентября в Музее Победы на Поклонной горе наградили победителей Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою». Конкурс посвятили памяти детей и подростков, которые воевали и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны.

«Наверное, мы еще никогда не отправляли столько призов и подарков участникам, сколько в этом году. Особенно в период пандемии творчество наших детей делало этот мир лучше», - отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Конкурс проводится фондом Оксаны Федоровой с 2018 года и в этом году был приурочен к 75-летию Великой Победы. Соорганизаторами конкурса выступили Музей Победы, «Почта России», РГДБ и Национальная родительская ассоциация.

На конкурс поступило более 4 тысяч работ со всей России. В Музее Победы 19 сентября собрались 67 победителей и финалистов конкурса из 40 регионов страны.