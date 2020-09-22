РИАМО - 22 сен. В Подмосковье сохранилось несколько старинных кремлей, которые были градообразующими ядрами древнерусских поселений, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«При перепланировке русских городов в XVIII-XIX веках кремли, утратившие военно-стратегическое значение, вошли в городские комплексы как административные центры и историко-художественные ансамбли», - говорится в сообщении.

Самым известным в Подмосковье является Коломенский кремль. Сначала он был деревянным и много раз горел. В начале XVI века его отстроили в камне по итальянскому образцу. Величественная постройка занимает территорию в 24 гектара, что лишь на четыре гектара меньше территории Московского Кремля. Местные жители поговаривают, что тут можно увидеть дух смутьянки Марины Мнишек, которую содержали под стражей в Маринкиной башне.

Самым сохранным в Московской области является Зарайский кремль, который носит титул и самого маленького (он занимает площадь всего 134 на 190 метров). Все семь башен высотой до 14 метров стоят тут с XVI века. У каждой есть собственное имя, например, Никольская, Наугольная, Егорьевская.

Самым старым в Подмосковье считается Дмитровский кремль, который не содержит стен. В центре Дмитрова остались лишь валы XII века длиной 990 метров и высотой от семи до девяти метров, на которые можно вскарабкаться для прогулки. Сверху открывается вид на Успенский собор и постройки XIX века.

Волоколамский кремль носит звание самого поэтичного в Подмосковье. Стены его утрачены. Археологи нашли лишь остатки бревен, составлявших забор-заполот. На территории кремля стеной к стене стоят величественные соборы — белокаменный Воскресенский, которому больше 500 лет, Никольский XIX века постройки, колокольня и красивая краснокирпичная ограда.

Серпуховский кремль носит титул самого пасторального. Если подняться на Соборную гору в Серпухове, то можно увидеть фундамент и два небольших фрагмента белокаменных стен, а также пасущихся на склоне домашних животных и дома местных жителей, стоящие на территории кремля. Кремль разрушила советская власть - в 1934 году его разобрали буквально за год. Внутри остался только Троицкий собор XVI века постройки с шатровой колокольней.

Самым загадочным в регионе является Можайский кремль. Люди жили тут еще 4 тысячи лет назад. Потом образовалось Городище Можайское, датированное VII веком до нашей эры. Первый кремль на высоченном крутобоком холме появился в XII веке и был деревянным. Спустя 200 лет тут появился Никольский собор, который стоит до сих пор.

Звенигородский кремль местные жители называют «Городком». Его построили в XIV веке. До наших дней дошли насыпные валы, формирующие очень высокий холм, где стоит Успенский собор, хранивший фрески Андрея Рублева.

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