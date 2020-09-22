РИАМО - 22 сен. В Войковском районе столицы построят детскую поликлинику, учреждение здравоохранения будет рассчитано на 320 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. Поликлиника относится к первому уровню оказания первичной медико-санитарной помощи. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Поликлинику проектируют по современным требованиям к зонированию и распределению потоков пациентов. Подразделения и помещения оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью с учетом потребностей маломобильных людей.

В трехэтажном здании разместят фильтр-бокс, зоны дежурного врача, приема анализов, платных услуг, кафе, зоны выдачи справок и направлений, педиатрического отделения, врачей, вакцинопрофилактики, выдачи больничных листов, функциональной диагностики, лучевой диагностики, реабилитации, администрации и служебно-бытовые и технические помещения.

«В ближайшие три года в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы» построят 39 новых медицинских объектов. Это решение принято для повышения качества жизни в городе», - добавил Загрутдинов.

Речь идет о детских и взрослых городских поликлиниках, инфекционных, лечебно-диагностических комплексах, подстанций скорой помощи и скоропомощных стационарных комплексах.