РИАМО - 22 сен. Жителям и гостям Московской области рекомендовали лучшие местные отели с душевной атмосферой для поездок с сентября по ноябрь, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Золотая осень — одно из самых романтичных времен года. Отдых в уютном коттедже, окруженном соснами, прогулка по разноцветному лесу и вечера у камина в компании самых близких — разве есть более приятный способ провести выходные?», - говорится в сообщении.

Невероятно красивую русскую природу смогут наблюдать те, кто приехал отдохнуть в экоранчо «Алексеевка». Здесь можно увидеть заливные луга и пастбища, огромное небо, спокойную речку, а также насладиться чистейшим воздухом. Это место находится в Можайском городском округе.

Также для отдыха рекомендуют арт-отель «Пушкино». Он находится в живописном уголке города, в 20 километрах от Москвы. Это место отлично подойдет для семейного отдыха. К услугам гостей — 24 комфортабельных номера в разных авторских стилях, небольшая живописная территория с беседками для барбекю, детской игровой площадкой и столом для пинг-понга, SPA-комплекс с бассейном, сауной, кедровой бочкой и купелью, бильярд и анимация для детей и взрослых.

Еще можно поехать на ферму в A-Ferma, которая находится в Орехово-Зуевском городском округе. Гости могут разместиться в домиках с панорамными окнами на берегу реки Вольная. Тут же можно отправиться на рыбалку, попариться в бане, поиграть в настольные игры или заглянуть в зооуголок.

В Богородском городском округе тоже есть хорошее место для отдыха - отель «Яхонты Ногинск». Он находится на берегу озера Коверши в окружении чудесных природных ландшафтов. Гостей ждут красивые пейзажи средней полосы России, безупречный уровень сервиса, «шведский стол», бассейн с горками и панорамным видом на озеро.

А на живописном берегу каскада прудов в поселке Измайлово есть клуб «ЗаВидное». Здесь можно отдохнуть в окружении красивых пейзажей, отведать вкусные и оригинальные блюда, попрактиковаться в мастерстве рыбной ловли, поиграть в петанк и даже попробовать себя в стрельбе из лука. Клуб располагается на территории Ленинского городского округа.

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