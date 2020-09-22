РИАМО - 22 сен. В подмосковном Клину выставили на торги земельный участок площадью 27,5 тысяч квадратных метров, предназначенный для организации производства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок располагается в шести километрах от трассы М-11 и в 13 километрах от города Клина. С победителем аукциона будет заключен договор аренды срокомна девять лет.

«На земельном участке возможно размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции», - говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 23 октября. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 октября на электронной торговой площадке «РТС-тендер».