РИАМО - 22 сен. Гимназия №1, расположенная в городском округе Жуковский, получит финансирование на оснащение классов информатики компьютерами и оргтехникой, говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливой России» в Мособлдуме.

Образовательное учреждение посетил с визитом заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин. Он осмотрел помещения, классы, столовую гимназии.

«Договорились с руководством, что в следующем году в рамках закона «Об инициативном бюджетировании» гимназия получит несколько миллионов рублей на приобретение компьютеров и оргтехники для трех классов информатики из депутатского фонда», - сказал Чистюхин.

Он добавил, что гимназия №1- одно из лучших учебных заведений не только в Жуковском, но и во всем Подмосковье.