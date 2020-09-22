РИАМО - 22 сен. Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту незаконного размещения отходов в Мытищах, в результате которого компанию «Юстас» оштрафовали на 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Следствие началось с задержания сотрудниками полиции водителя самосвала, который пытался сбросить строительные отходы вблизи совхоза «Марфино». Задержанный показал, что самосвал принадлежит компании «ГК Юстас», зарегистрированной в Москве и оказывающей услуги по сбору и вывозу мусора», – уточняется в сообщении.

Отходы, которые перевозились на автомобиле, состояли из грунтов неизвестного происхождения, лома, асфальта и асфальтобетона, который относится к четвертому классу опасности. Нарушение усугубилось тем, что участок, на котором водитель пытался выгрузить мусор, относится к землям, предназначенным для сельскохозяйственного производства.

В итоге компанию, которой принадлежали отходы, оштрафовали на 200 тысяч рублей.