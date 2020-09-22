РИАМО - 22 сен. Имена победителей конкурсной программы III Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» были объявлены 19 сентября на торжественной церемонии награждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Одним из победителей смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития» от Подмосковья стал проект «Сохранение и приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Кривякино», XVIII-XIX вв. Парк с прудами, XVIII в.». Проект был выполнен компанией «Мирер Групп».

«Проект благоустройства парка «Кривякино» стал обладателем бронзового диплома в номинации «Реализация проектов по объектам ландшафтной архитектуры благоустройства и озеленения», - говорится в сообщении.

Благоустройство парка завершилось в этом году. 12 июня состоялось его открытие. Теперь жители и гости Воскресенска смогут посетить его, насладиться прогулкой и прекрасным видом.

В основу функционального зонирования парка легло посещение дворянской усадьбы. Благодаря этому посетители парка могут на собственном опыте соприкоснуться с усадебной жизнью. Каждой усадьбе было свойственно наличие тихой зоны для отдыха, игровой зоны, оранжереи и придомовой территории - террасы или балкона.

В рамках восстановления классического ансамбля в парке установлены входные группы, беседки и ротонды, отреставрирован каскад прудов XVIII века с очисткой дна и восстановлением береговой линии. Создан единый пешеходный маршрут, установлена новая детская игровая площадка, парковая сцена с танцевальной площадкой и местами для сидения, а также амфитеатр на склоне.

В парке появилась площадь с красивым фонтаном, установлены павильоны-кафе и площадки для проведения различных мастер-классов, а также беседки с качелями, в которых можно отдыхать и наслаждаться выставками под открытым небом.

В парке расположен шахматный столы и шкафы для буккроссинга, находящиеся рядом с качелями для чтения книг и тихого отдыха. В парке также появилась оранжерея.