РИАМО - 22 сен. Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский присоединился к акции «День без автомобиля» и сообщил, что количество выбросов от транспорта сократилось в столице за 10 лет более чем на 60%, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Акция прошла во вторник уже в 12 раз. Мероприятие призвано демонстрировать москвичам, что передвигаться по городу удобно не только на личных автомобилях, но и на общественном транспорте.
По его словам, в Москве удается сохранить экологию, хотя делать это в оживленном мегаполисе непросто.
«Добиться таких результатов стало возможным, в том числе благодаря системным мерам в области транспортной политики. За 10 лет количество выбросов от транспорта сократилось более чем на 60%», – подчеркнул Кульбачевский.
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