РИАМО - 22 сен. Женщина с раком яичников III стадии и метастазами в брюшной полости поступила в Московский областной онкологический диспансер с показаниями к оперативному вмешательству, врачи решили провести редкую комбинированную операцию по удалению злокачественной опухоли одновременно с применением новейших технологий химиотерапии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Решение провести именно такую схему операции было принято с учетом хороших перспектив на положительный результат. Такое сочетание: циторедуктивной операции и PIPAC – единственная возможность улучшить результат лечения», – сказал заведующий отделения №5 Алексей Дзасохов.

Операция длилась 2,5 часа. В послеоперационном периоде был проведен один курс химиотерапии. Весь комплекс лечения пациентка перенесла удовлетворительно и без осложнений была выписана домой.

Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением – одна из самых современных и инновационных методик, позволяющая донести лекарство точечно в пораженный орган брюшной полости.

Суть операции в том, что одномоментно выполняется циторедуктивная операция, то есть полное удаление максимального количества злокачественной опухоли и внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия под давлением (PIPAC).