РИАМО - 22 сен. В Мособлдуме прошла церемония награждения победителей конкурса «Дорогами войны», который был проведен комитетом по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Конкурс проходил среди школьников Подмосковья – участники могли нарисовать либо свою улицу в годы войны, либо боевую технику времен ВОВ. В региональный этап конкурса вышло 33 работы. По словам членов конкурсной комиссии, выбирать победителей было сложно, так как все работы очень талантливые.

«Дети очень старались – это видно сразу. Уделяли большое внимание деталям, прорисовали даже мелочи. Уверен, что они многое узнали, готовя свои работы», – сказал председатель профильного комитета Олег Григорьев.

Он и заместитель председателя Мособлдумы Александр Ливадченко вручили победителям конкурса дипломы и памятные подарки.

Выставку работ провели на улице, перед зданием областного парламента.