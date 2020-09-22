РИАМО – 22 сен. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты, которые должны привести законодательство в соответствие с обновленной Конституцией РФ, сообщает «Коммерсант».

Путин предложил внести изменения в законы о правительстве России, Конституционном суде, омбудсмене, ФСБ, внешней разведке, безопасности и прокуратуре.

«Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Госдуме свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность», - отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он добавил, что новый механизм предусматривает меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса. Также предполагается, что президент сможет отправлять в отставку любого члена правительства, не распуская его.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. За поправки проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27% избирателей. Общероссийская явка составила 67,97%.