РИАМО - 22 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в мероприятиях по случаю освящения Богородице-Рождественского собора Бобренева монастыря в Коломенском городском округе и в связи с 85-летием со дня рождения митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Благодаря Вам, Вашей огромной миссии, богатейшему опыту служения и духовно-нравственного воспитания церковь сегодня остается важнейшим нравственным ориентиром для всего общества. Принимает самое активное участие в благотворительности, решении социальных задач и сохранении исторического наследия нашей страны», – отметил Брынцалов.

Он подчеркнул, что трудно переоценить вклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в возрождении святых обителей и сохранении духовного наследия в Подмосковье.

В настоящее время митрополит Ювеналий является постоянным членом Священного Синода Русской православной церкви, митрополитом Крутицким и Коломенским, управляющим Московской епархией, сопредседателем оргкомитета по подготовке и проведению Дней славянской письменности и культуры.