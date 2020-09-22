РИАМО - 22 сен. За неделю в Центр управления регионом поступило почти 9,5 тысячи обращений, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства Подмосковья, все они были обработаны в срок, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Наибольшее количество касалось проведения уборки газонов зеленых насаждений от мусора, очистки контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, наведения порядка на тротуарах, проездах, пешеходных дорожках от загрязнений и смета», – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По категории «Провести уборку газонов, зеленых насаждений от мусора» решено за неделю 1 279 проблем. Больше всего проблем решено в городских округах Щелково, Балашиха, Реутов.

За неделю по категории «Очистить контейнерную площадку и прилегающую территорию от ТКО» за неделю ЦУР помог решить 806 проблем. Наибольшее количество – в Раменском округе, Чехове, Химках.

По нарушениям в категории «Очистить тротуар, проезд, пешеходную дорожку от загрязнений и смета» за неделю ЦУР помог решить 685 проблем. Наибольшее количество – в Реутове, Раменском округе, Щелкове.

«Тепловая карта» Центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.