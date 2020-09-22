РИАМО - 22 сен. Подмосковные полицейские задержали организованную группу, участники которой подозреваются в присвоении и растрате, общий ущерб составил свыше 10 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в мае 2015 года организация в сфере имущественных отношений заключила контракт с одной из компаний на услугу по хранению конфискованного имущества. Злоумышленники, в состав которых входили руководители фирмы-подрядчика, совершили хищение со складов вверенного им на хранение товара», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». После проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте от 33 до 55 лет.

Во время проведения обысков следователи обнаружили и изъяли у них пять чемоданов с обработанными и необработанными полудрагоценными камнями, 43 свертка со змеиной кожей, различную посуду, бижутерию, фурнитуру для телефонов, табак для кальянов, датчики дыма. Все изъятые предметы были вывезены на шести грузовиках и переданы на ответственное хранение в уполномоченную организацию.

Двоих фигурантов отправили под домашний арест, третьего заключили под стражу.