РИАМО - 22 сен. Людям в возрасте рекомендуется питаться часто, но небольшими порциями, а также следить за тем, чтобы в пище было достаточно белков и железа, сообщила во вторник главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«В питании лучше избегать слова «диета». Это должно быть сбалансирование питание. Питание должно быть частым, небольшими порциями», - сказала Драпкина в ходе пресс-конференции.

По ее словам, на столе у пожилых людей должны обязательно присутствовать супы с овощами, зеленью и мясным бульоном, потому что от них сильно не поправишься.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал россиянам осенью включить в свой рацион тыкву, поскольку это не только вкусный, но и диетический продукт. В тыкве немного калорий, зато она очень сытная. Однако злоупотреблять этим плодом не стоит, поскольку сразу после тыквенной диеты вес начнет увеличиваться.​