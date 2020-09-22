РИАМО - 22 сен. Подмосковные биатлонистки завоевали награды первенства России, Наталия Федченко заняла второе место в кросс-спринте на три километра, а Ксения Колпакова и Василиса Ереминова взяли золото кросс-эстафеты 3 на 3 километра, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 18 по 24 сентября 2020 года в Саранске проходит первенство России по летнему биатлону. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 16-17 лет.

«Стараниями наших спортсменок у команды Московской области уже есть несколько медалей в индивидуальном кроссе и эстафете, к которым могут прибавиться награды гонки на роллерах, которая состоится завтра», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что первенство России по биатлону регулярно собирает лучших юных спортсменов со всей страны. Это место, где они борются за попадание в состав юношеской национальной сборной.