РИАМО - 22 сен. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины и ее сына в новой Москве, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Во вторник в частном жилом доме поселения Десеновское города Москвы обнаружены тела женщины, а также ее сына с огнестрельными ранениями», - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится допрос очевидцев.

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