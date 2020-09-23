РИАМО - 23 сен. Церемония прощания с ведущим программы «Русское лото» Михаилом Борисовым состоится в среду на большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина в Москве, сообщается на сайте учреждения.

«Мы откроем двери в 10:00. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Похоронят артиста на Востряковском кладбище.

Михаил Борисов окончил ВТУ имени Б. В. Щукина в 1982 году. В 1990-1991 годах он работал главным режиссером московского драматического театра «Глобус». С 1994 года Борисов вел телепрограмму «Русское лото». В 2000 году он получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Вечером 19 сентября Борисова забрали в больницу прямо со съемочной площадки. Он умер в этот же день. Артисту был 71 год.