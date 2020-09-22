РИАМО - 22 сен. Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по исчезновению 12-летней девочки в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

«По предварительным данным, 21 сентября 12-летняя Диана Жулина вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке в центре столицы», - говорится в сообщении.

До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Прокурору Центрального административного округа столицы поручили выяснить все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят обращаться по телефонам: 02 – полиция; 8(495)690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве; 8(495)953-44-66 – Замоскворецкий межрайонный следственный отдел.