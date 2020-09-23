РИАМО - 23 сен. Фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» с участием звезд мировой классической сцены открывается в среду в музее «Новый Иерусалим» в подмосковном городском округе Истра, сообщается на сайте музея.

Фестиваль пройдет в третий раз. В этом году его приурочили к 100-летию музея «Новый Иерусалим». Мероприятие стартует параллельно с открытием большой выставки уникальных предметов из подмосковных усадеб.

«Каждый из наших вечерних open-air концертов будет представлять собой единое и многогранное аудиовизуальное произведение, в котором блестящее живое исполнение сольется с бессмертной классикой, живописью, скульптурой, архитектурой», – сказал президент фестиваля, композитор Максим Дунаевский.

Концерты проведут в круглом уличном музейном атриуме с 3D-проекциями. Помимо аудиовизуальных выступлений, состоятся два камерных концерта в зале музея.

Отдельной страницей фестиваля станет посвящение 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Программу «Приношение Чайковскому» 25 сентября представит «Симфоджаз братьев Ивановых». Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» завершится 27 сентября.

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