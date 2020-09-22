РИАМО – 22 сен. Депутат Госдумы, академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что на ситуацию с распространением коронавируса в мегаполисах, среди прочего, влияет погода, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В Москве потеплело. Если бы все было наоборот, и мы не решили вопрос с отоплением в домах, то точно был бы рост заболеваемости. Переохлаждение людей резко ослабляет устойчивость организма к заражению и подвергает дополнительному риску иммунную систему», — сказал Онищенко.

Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве, который составляет около 20%, Онищенко назвал хорошим, но недостаточным.

«Поэтому бдительность нам терять не надо, а нужно соблюдать все требования, которые предъявляются со стороны властей», — заключил депутат.

Распространение коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии Covid-19. Всего по России выявлено 1 115 810 случаев заражения коронавирусом, в том числе 278 388 случаев приходится на Москву. ​

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Текстовая трансляция

22 СЕНТЯБРЯ

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